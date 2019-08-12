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Динамо – Брюгге: УЕФА закрыл 20 секторов Олимпийского – названа причина

1.6т Читать материал на украинском

Киевское "Динамо" лишилось поддержки почти 20 тысяч болельщиков в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Брюгге".

Причиной послужило наказание дисциплинарного комитета Европейского футбольного союза (УЕФА) за неподобающее поведение болельщиков во время ответной игры 1/16 финала Лиги Европы минувшего сезона с греческим "Олимпиакосом", напоминает пресс-служба вице-чемпионов Украины.

УЕФА принял решение закрыть сразу 22 сектора "Олимпийского" – с 41-й по 62-й.

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Отметим, что ответный поединок украинцев и бельгийцев пройдет во вторник, 13 августа. Где и почему купить билеты на матч Динамо – Брюгге, можно узнать на нашем сайте. Напомним, в первой встрече "Брюгге" одержал победу – 1:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан "Динамо" Виктор Цыганков сделал откровенное признание накануне игры с "Брюгге".

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Темы
Динамо – Брюгге Лига чемпионов
Место
Украина Киев
Теги
НСК Олимпийский ФК Динамо Киев ФК Брюгге
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