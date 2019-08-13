Динамо – Брюгге: смотреть видео-трансляцию матча Лиги чемпиолнов

На НСК "Олимпийский" во вторник, 13 августа, киевское "Динамо" сыграет с бельгийским "Брюгге" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
После минимального поражения на выезде от подопечных Александра Хацкевича ждут камбэка на своем поле. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Брюгге. Начало – в 20:30.
Динамо – Брюгге
Те, кто хочет попасть на стадион, еще могут купить билеты на матч Динамо – Брюгге. Тем же, кто предпочитает следить за игрой по ТВ или в интернете, предлагаем видеотрансляцию матча.
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд
Ответный матч
"Динамо" (Киев, Украина) – "Брюгге" (Бельгия)
Первый матч – 0:1
Как сообщал OBOZREVATEL, капитан киевского "Динамо" Виктор Цыганков сделал признание накануне битвы с "Брюгге" в Лиге чемпионов.
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