Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Динамо – Брюгге: смотреть видео-трансляцию матча Лиги чемпиолнов

749 Читать материал на украинском

На НСК "Олимпийский" во вторник, 13 августа, киевское "Динамо" сыграет с бельгийским "Брюгге" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

После минимального поражения на выезде от подопечных Александра Хацкевича ждут камбэка на своем поле. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Брюгге. Начало – в 20:30.

Динамо – Брюгге

Динамо – Брюгге

Те, кто хочет попасть на стадион, еще могут купить билеты на матч Динамо – Брюгге. Тем же, кто предпочитает следить за игрой по ТВ или в интернете, предлагаем видеотрансляцию матча.

Новости
Российский след: "Динамо" преследует роковая традиция перед матчем ЛЧ с "Брюгге"

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд
Ответный матч

"Динамо" (Киев, Украина) – "Брюгге" (Бельгия)
Первый матч – 0:1

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан киевского "Динамо" Виктор Цыганков сделал признание накануне битвы с "Брюгге" в Лиге чемпионов.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Темы
Лига чемпионов Динамо – Брюгге
Место
Украина Киев
Теги
ФК Динамо Киев ФК Брюгге
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...