"Динамо" - "Брюгге": онлайн видео голов

Киевское "Динамо" в ответном поединке 3-го тура квалификации Лиги чемпионов играет с бельгийским "Брюгге".

Ответный поединок проходит на столичном НСК "Олимпийский". ОBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Брюгге и предлагает своим читателям посмотреть видео голов.

Динамо Украина – Брюгге Бельгия 1:0 (первый тайм)

Гол: 1:0 – 5 Буяльский.

Динамо – Бойко, Бурда, Кадар, Кендзера, Миколенко, Вербич, Андриевский, Цыганков, Буяльский, Родригеш, Шепелев.

Брюгге – Миньоле, Мехеле, Дели, Соболь, Ритс, Мата, Ванакен, Вормер, Бонавентуре, Тау, Окереке.

Предупреждение: Тау (9).

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 августа киевляне не смогли увезти победу с гостевого матча против "Брюгге". Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

10 августа в центральном матче 3-го тура УПЛ "бело-синие" уступили донецкому "Шахтеру" (1:2).

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