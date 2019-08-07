Динамо – Брюгге: назван фаворит на выход в следующий круг Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" после поражения в Брюгге (1:0), по мнению аналитиков, практически лишилось шансов на выход в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.

Сразу после матча, который состоялся 6 августа, букмекеры обновили свои котировки на исход противостояния. Если перед первой встречей бельгийцев и украинцев коэффициенты на выход команд в плей-офф был одинаков, то теперь явное преимущество отдается "Брюгге".

Динамо – Брюгге

Поставить на проход бельгийского коллектива в следующий этап можно с коэффициентом 1,36. А вот итоговый успех "Динамо" оценивается котировкой 3,15.

Напомним, киевское "Динамо" проиграло на выезде "Брюгге", пропустив единственный мяч с пенальти. Ответная игра состоится на НСК "Олимпийский" 13 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, после неудачи в Бельгии безголевая серия динамовцев в еврокубках достигла впечатляющей отметки.

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