Отставка Хацкевича? "Динамо" в матче с двумя удалениями вылетело из Лиги чемпионов

"Динамо" в ответном поединке 3-го тура квалификации Лиги чемпионов сыграло в ничью с "Брюгге" и не прошло дальше. Киевляне вылетели в групповой турнир Лиги Европы.

Матч на столичном НСК "Олимпийский" завершился со счетом 3:3. OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Динамо – Брюгге.

После поражения в первом матче (0:1) неделю назад, киевляне обязаны были атаковать с первых минут. Но хозяева спокойно отдали середину поля сопернику, вновь построив свою игру на контратаках и одна из них уже на 6-й минуте принесла успех.

Динамо - Брюгге ФК Брюгге

Андриевский получил мяч в центре поля, отдал налево на Вербича, Беньямин подключил по флангу Миколенко, Виталий прострелил назад в штрафную, отрезав трех игроков защиты. Буяльский точным ударом между ног соперника отправил круглого в сетку.

Пропущенный гол еще более затормозил и так невысокие скорости в матче. Родригес и Вербич создавали давление на ворота Миньоле.

Постепенно инициатива перешла к столичным футболистам. Вербич с Миколенко терроризировали фланг бельгийцев. Несколько подач со штрафного подал Цыганков, но до реальной опасности и ударов в створ дело не доходило.

Динамо - Брюгге ФК Брюгге

"Брюгге" явно позиционно проигрывало украинцам, но свой первый же угловой превратило в гол. На 38-й минуте Симон Дели головой переправил мяч в сетку после подачи с отметки.

Такой поворот дезориентировал подопечных Хацкевича и в следующей атаке лишь самоотверженные действия Бойко спасли от второго гола.

После перерыва вице-чемпионы Украины бросились отыгрываться. Сильный ливень сделал опасными дальние удары и вышедший на замену Де Пена сразу проверил ими вратаря бельгийцев. "Динамо" накатывало и на 50-й минуте Вербич сделал счет 2:1.

Беньямін отримав м'яч на лівому фланзі, увійшов в штрафну, хитнув захисника і пробив в дальню штангу. Першим на добиванні виявився Шепелєв, який і переправив шкіряну сферу у сітку.

После этого игроки из Киева смогли создать несколько моментов, но ни один из них не завершился ни ударом по воротам, ни тем более голом. Ни разу "Динамо" не смогло создать панику в штрафной бельгийских футболистов.

Концовку клубы заканчивали в меньшинстве. На 80-й минуте за вторую желтую был удален Бурда и Хацкевич моментально отреагировал, выпустив третьего форварда - Франка Соля. Исполняя штрафной Тау нарушил правила на Бойко и также получил второй "горчичник".

На последних минутах гости забили второй мяч, окончательно похоронивший наши шансы пройти дальше.

Луч надежды подарил киевлянам автогол Мехеле, но такой необходимый четвертый мяч "Динамо" не забило, вместо этого пропустив в свои ворота.

"Бюгге"сыграет в раунде плей-офф с "Базелем" (Швейцария) или ЛАСК (Австрия).

"Динамо" Украина – "Брюгге" Бельгия 3:3

Голы: 1:0 – 5 Буяльский, 1:1 – 38 Дели, 2:1 – 50 Шепелев, 2:2 – 88 Вормер, 3:2 – 90, автогол Мехеле, 3:3 – 90 Опенда.

Динамо – Бойко, Бурда, Кадар, Кендзера, Миколенко, Вербич (Беседин, 69), Андриевский (де Пена, 46), Цыганков, Буяльский, Родригеш, Шепелев (Фран Соль, 83).

Брюгге – Миньоле, Мехеле, Дели, Соболь, Ритс, Мата, Ванакен, Вормер, Бонавентуре (Диатта, 52), Тау, Окереке (Опенда, 81).

Предупреждения: Тау (9), Мата (22), Миколенко (55), Кадар (57), Бурда (60), Окереке (79), Ванакен (86), Опенда (90).

Удаления: Бурда (82), Тау (84).

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 августа в центральном матче 3-го тура чемпионата Украины по футболу в УПЛ "бело-синие" уступили донецкому "Шахтеру" (1:2).

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!