'Динамо' без 15 футболистов добыло гостевую победу в УПЛ

Киевское "Динамо" в матче 10-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге добыло выездную победу над "Ингульцем" из пгт Петрово Кировоградской области.

Встреча на стадионе "Звезда" в Кропивницком завершилась со счетом 2:0.

На эту игру вице-чемпионы Украины не смогли выставить 15 футболистов, которые были либо травмированы, либо получили положительные тесты на COVID-19.

Команды начали встречу в динамичной борьбе. Футболисты не задерживали мяч в центральном круге, активно атаковали, и на 15-й минуте Денис Гармаш открыл счет. 30-летний полузащитник, до этого ни разу не выходивший в старте в этом сезоне, впервые забил с 28 июля 2019 года, когда он отметился в матче за Суперкубок Украины.

Хозяева бросились отыгрываться и на 30-й минуте после штрафного сравняли счет. Бущан ошибся на выходе, а Козак головой вколотил мяч в сетку ворот. Видеоассистент рефери Денис Шурман подсказал главному судье Максиму Козыряцкому, что там мог быть офсайд, и после просмотра повтора арбитр отменил гол.

Во втором тайме "Ингулец" на некоторое время смог даже прижать киевлян к воротам, однако великолепный дальний удар Николая Шапаренко снял все вопросы о победителе.

На 80-й минуте футболист сборной Украины после паса Дениса Гармаша с полукруга штрафной отправил круглого в нижний угол.

"Ингулец" – "Динамо" 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 15 Гармаш, 0:2 – 80 Шапаренко.

Ингулец – Шуст, Павлов, Балан, Квасный, Семенко, Козак (Плохотнюк, 88), Запорожец, Бартулович (Шишка, 84), Коваленко (Белоцерковец, 76), Сичинава, Янаков.

Динамо – Бущан, Миколенко, Кендзера, Забарный, Караваев, Шапаренко, Шепелев, Гармаш (Бэлуцэ, 90), де Пена (Цитаишвили, 82), Буяльский, Супряга (Вербич, 63).

Предупреждения: Семенко (13), Гармаш (20), Козак (38), Балан (43), Кендзера (52), Забарный (64).

Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Динамо" Игорь Суркис подтвердил серьезные кадровые проблемы в киевской команде.