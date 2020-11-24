"Динамо" – "Барселона": видео голов
Киевское "Динамо" проиграло в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов каталонской "Барселоне". Встреча на столичном НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 0:4.
Счет был открыт на старте второго тайма. Миколенко упустил Сержиньо Деста и правый защитник "Барсы" эффектно замкнул точную передачу Брэйтуэйта.
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"Динамо" Украина – "Барселона" Испания 0:4
0:1 – 52 Дест,
0:2 – 57 Брэйтуэйт.
0:3 – 70, пенальти Брэйтуэйт.
0:4 – 90 Гризманн.
Динамо – Бущан, Кендзера, Караваев (Попов, 60), Забарный, Миколенко, Вербич, Шепелев (Бэлуцэ, 83), де Пена (Супряга, 71), Гармаш (Андриевский, 59), Шапаренко (Леднев, 71), Буяльский.
Барселона – тер Стеген, Фирпо, Дест, Лангле (Альба, 66), Мингеса, Аленья, Коутиньо (Гризманн, 66), Педри (Фернандес, 73), Пьянич (Пуч, 65), Тринкау (де ла Фуэнте, 83), Брэйтуэйт.
Предупреждения: Пьянич (15), Попов (69).
Напомним, что 3 недели назад встреча между этими командами в рамках 3-го тура ЛЧ завершилась победой хозяев (2:1).