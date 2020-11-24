"Динамо" – "Барселона": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" и каталонская "Барселона" сыграют на НСК "Олимпийский" в четвертом туре группового турнира Лиги чемпионов.

Встреча состоится во вторник, 24 ноября. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Барселона. Начало игры – в 22:00.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ДИНАМО – БАСРЕЛОНА

Увидеть поединок можно будет в эфире канала "Футбол 1", где зрителям предложат традиционную аналитическую студию,

Кроме того, трансляцию из Киева проведет российский вещатель "Матч! Футбол 1".

ПРОГНОЗ НА ДИНАМО – БАРСЕЛОНА

Аналитики считают фаворитом игры каталонский гранд. Ставки на победу "Барселоны" принимаются с коэффициентом 1,40.

Ничья оценивается котировкой 5,00. А показатели на успех динамовцев достигают уровня 7,00,

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Словении, которую возглавляет Матей Юг.

Помогать ему будут соотечественники Матей Жунич и Роберт Вукан. Роль четвертого рефери исполнит Нейц Кайтазович.

Кроме того, на игре будет работать система видеопомощи арбитрам (VAR), за которой будет следить немец Саша Штегеманн.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Мирча Луческу, главный тренер "Динамо":

– Естественно, мы хотим выиграть. Но сыграют две команды, каждая из которых имеет свою философию, свои ресурсы, свои игровые идеи. Естественно, для нас очень важна победа. Я вспоминаю 2004 год. "Шахтер", который я тогда возглавлял, играл в Лиге чемпионов с "Барселоной". Мы выиграли 2:0, при том, что у "Барселоны" была выдающаяся команда с Хави и Иньестой в составе. Месси тогда дебютировал. Это дало очень большой толчок развитию футбола в Украине, потому что мы выиграли у такой команды. Это был первый шаг. "Динамо" долго отсутствовало в Лиге чемпионов. Я очень хочу чтобы эта игра также дала толчок в развитии, прогрессе "Динамо".

Рональд Куман, главный тренер "Барселона":

– Несмотря на отсутствие многих игроков в первом матче "Динамо" провело хорошую игру. Турнирное положение в Лиге чемпионов довольно комфортное для нас. Мы должны воспользоваться возможностью оформить досрочный выход в следующую стадию турнира. Я смотрю на расписание наших ближайших матчей с оптимизмом и думаю, что к концу календарного года мы будем на вершине турнирной таблицы.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Динамо": Бущан – Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев – Шапаренко, Шепелев, Гармаш, Буяльский, де Пена – Супряга

"Барселона": Тер Штеген – Дест, Лангле, Мингеса, Альба – Пьянич, Аленья, Дембеле, Коутиньо, Тринкан – Гризманн

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

"Барселона" уверенно лидирует в квартете G, набрав девять очков. Киевляне же занимают третье-четвертое место с "Ференцварошем".

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Команды встречались друг с другом 11 раз. Трижды побеждали динамовцы, семь встреч осталось за "Барселоной", а еще одна игра завершилась вничью. Разница мячей 16-20.

В предыдущем матче "Динамо" проиграло на "Камп Ноу" три недели назад 2:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, каталонская "Барселона" не заявила Лионеля Месси на матч с "Динамо".