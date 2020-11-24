"Динамо" – "Барселона": обзор матча Лиги чемпионов на видео

Максим Иншаков Футбол 00:37, 25.11.2020

Киевское "Динамо" не смогло составить достойную конкуренцию каталонской "Барселоне" в 4-м туре Лиги чемпионов. Встреча на поле столичного "Олимпийского" завершилась со счетом 0:4.

Тотальной игровой инициативой владела "Барселона", но забить голы смогла лишь во втором тайме. После перерыва Миколенко дважды не уследил за своим футболистов и каталонцы с интервалом в 5 минут вкатили два мяча.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на онлайн видео-голов.

"Динамо" Киев Украина – "Барселона" Испания 0:4 (0:0, 0:4)

Голы: 0:1 – 52 Дест, 0:2 – 57 Брэйтуэйт, 0:3 – 70, пенальти Брэйтуэйт, 0:4 – 90 Гризманн.

Динамо Киев – Бущан, Кендзера, Караваев (Попов, 60), Забарный, Миколенко, Вербич, Шепелев (Бэлуцэ, 83), де Пена (Супряга, 71), Гармаш (Андриевский, 59), Шапаренко (Леднев, 71), Буяльский.

Барселона – тер Стеген, Фирпо, Дест, Лангле (Альба, 66), Мингеса, Аленья, Коутиньо (Гризманн, 66), Педри (Фернандес, 73), Пьянич (Пуч, 65), Тринкау (де ла Фуэнте, 83), Брэйтуэйт.

Предупреждения: Пьянич (15), Попов (69).

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 25 ноября, свой матч в Лиге чемпионов проведет донецкий "Шахтер". Уже был опубликован список телеканалов, которые организуют прямую трансляцию.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Названо имя воина ВСУ, который погиб от пули снайпера на Донбассе. Фото Героя

Очереди возле моргов, не хватает лекарств: что происходит с лечением COVID-пациентов на Прикарпатье

Денег не будет

Зеленский рассказал о новых победах после COVID-19. Видео

Каждые три месяца коронавирус меняет свое лицо, – Голубовская