"Динамо" – "Барселона": обзор матча Лиги чемпионов на видео

Киевское "Динамо" не смогло составить достойную конкуренцию каталонской "Барселоне" в 4-м туре Лиги чемпионов. Встреча на поле столичного "Олимпийского" завершилась со счетом 0:4.

Тотальной игровой инициативой владела "Барселона", но забить голы смогла лишь во втором тайме. После перерыва Миколенко дважды не уследил за своим футболистов и каталонцы с интервалом в 5 минут вкатили два мяча.

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"Динамо" Киев Украина – "Барселона" Испания 0:4 (0:0, 0:4)

Голы: 0:1 – 52 Дест, 0:2 – 57 Брэйтуэйт, 0:3 – 70, пенальти Брэйтуэйт, 0:4 – 90 Гризманн.

Динамо Киев – Бущан, Кендзера, Караваев (Попов, 60), Забарный, Миколенко, Вербич, Шепелев (Бэлуцэ, 83), де Пена (Супряга, 71), Гармаш (Андриевский, 59), Шапаренко (Леднев, 71), Буяльский.

Барселона – тер Стеген, Фирпо, Дест, Лангле (Альба, 66), Мингеса, Аленья, Коутиньо (Гризманн, 66), Педри (Фернандес, 73), Пьянич (Пуч, 65), Тринкау (де ла Фуэнте, 83), Брэйтуэйт.

Предупреждения: Пьянич (15), Попов (69).

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 25 ноября, свой матч в Лиге чемпионов проведет донецкий "Шахтер". Уже был опубликован список телеканалов, которые организуют прямую трансляцию.