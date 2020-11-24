"Динамо" – "Барселона": букмекеры резко изменили котировки на матч ЛЧ

Спортивные аналитики уже не считают "Барселону" таким явным фаворитом матча четвертого тура Лиги чемпионов против "Динамо".

После информации о том, что каталонцам в Киеве не помогут лидеры Френки Де Йонг и Лионель Месии, коэффициент на выездную победу "сине-гранатовых" теперь составляет 1,66-1,67 вместо 1,40. Ставки на ничью принимаются за 4,00-4,20 (было 5,00), а на победу подопечных Мирчи Луческу – за 4,75-4,80 (было 7,00).

Напомним, что в третьем туре "Барселона" минимально обыграла ослабленное из-за коронавируса "Динамо" со счетом 2:1. Каталонцы единолично лидируют в группе, набрав девять очков, а в активе киевлян один пункт и третье место.

Как сообщал OBOZREVATEL, Луческу рассказал о готовности лидеров своей команды перед матчем с "Барселоной", который состоится во вторник, 24 ноября.