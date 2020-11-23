"Динамо" – "Барселона": букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов

Александр Чеканов Футбол 12:53, 23.11.2020

Каталонская "Барселона" считается явным фаворитом поединка четвертого тура Лиги чемпионов против киевского "Динамо".

Встреча пройдет во вторник, 24 ноября, на главной арене Украины НСК "Олимпийский". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Барселона. Начало игры – в 22:00.

Аналитики уверены в победе гостей. Ставки на соответствующее событие принимаются с коэффициентом 1,40. Ничья оценивается котировкой 5,00. А показатели на успех киевской команды достигают уровня 7,00.

Кроме того, эксперты уверены в том, что поединок получится результативным, а в игре будет забито не менее трех голов. На это событие предлагается индекс 1,40.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" накануне матчей УПЛ с "Ингульцом" и Лиги чемпионов с "Барселоной" лишилось сразу 15 футболистов.

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