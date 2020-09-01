"Динамо" – АЗ: УЕФА назвал дату и место проведения матча Лиги чемпионов

Поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и нидерландским АЗ состоится во вторник, 15 августа.

Соответствующая информация появилась на сайте Европейского футбольного союза (УЕФА). Встреча пройдет на НСК "Олимпийский" без присутствия зрителей на трибунах. Начало игры – в 20:00 по киевскому времени.

Отметим, что третий отборочный этап турнира будет состоять из одной встречи. Победитель украино-нидерландского противостояния в раунде плей-офф сойдется с сильнейшим в паре "Гент" (Бельгия) – "Рапид" (Австрия).

Ранее в СМИ появилась информация о возможном переносе матча "Динамо" – АЗ из Киева в Польшу.

Как сообщал OBOZREVATEL, тренер АЗ Арне Слот спокойно воспринимает поездку в Украину, несмотря на то, что власти Нидерландов внесли нашу страну в красную карантинную зону.

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