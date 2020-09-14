"Динамо" – АЗ: смотреть онлайн матча Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов во вторник, 15 сентября, сыграет с нидерландским АЗ.

Команда Мирчи Луческу в одноматчевом противостоянии примет соперника на НСК "Олимпийский". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо – АЗ. Начало игры – в 20:00. Поединок пройдет без зрителей.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ДИНАМО – АЗ

Увидеть игру в Киеве можно будет в эфире телеканала 2+2.

Кроме того, обсуждение матча будет проходить на YouTube-канале проекта FootballHub

ПРОГНОЗ НА ДИНАМО – АЗ

Фаворитом игры считаются хозяева поля. Ставки на победу "Динамо" в основное время принимаются с коэффициентом 2,40.

Ничья оценивается котировкой 3,30. А показатели на успех команды из Нидерландов достигают уровня 3,00.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Обслуживать встречу в УЕФА доверили бригаде арбитров из Израиля, которую возглавит Орел Гринфельд.

Помогать ему будут лайнсмены Рой Хассан и Идан Яркони, а роль четвертого судьи исполнит Галь Лейбовиц.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Мирча Луческу, главный тренер "Динамо":

– Команда АЗ подготовилась к игре с нами, у них было 7-8 игр перед матчем с "Динамо". В современном футболе все известно о сопернике, тут важно, как ты подготовишься и как предстанешь на поле против будущего оппонента. Большинство игр они сыграли дома, поэтому выезд в Киев будет для них сложным. Мы мотивированы и хотим победить. Мы знаем их игроков, знаем состав АЗ. Много талантливой молодежи, которая выросла в клубе и давно играет вместе. Мы знаем, что АЗ имеет хороших футболистов, которых увидим скоро в топовых чемпионатах. Но мы рассматриваем их слабые стороны, которые должны использовать в игре.

Арне Слот, главный тренер АЗ:

– Без сомнений, у "Динамо" хорошая команда. Мы понимаем, что квалификационный раунд состоит только из одного матча, и то, что это именно выездная игра, – конечно, на пользу киевскому "Динамо", хоть на стадионе и не будет болельщиков. Так же, как мы знаем каждый сантиметр нашего поля, направление ветра, так и наш соперник будет чувствовать себя увереннее на своем домашнем стадионе. Мы действительно смотрели игру за Суперкубок Украины, и то, что "Динамо" выиграло, действительно впечатляет, учитывая то, что "Шахтер" недавно был полуфиналистом Лиги Европы. Это лишний раз свидетельствует, что "Динамо" – очень мощный, сильный соперник.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Динамо": Бущан – Караваев, Кендзера, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Вербич, Цыганков, Буяльский, Родригес

АЗ: Бизот – Свенссон, Хацидиакос, Влаар, Вейндал, Мидтше, Коопмейнерс, Де Вит, Класси, Идрисси, Гюдмюнссон

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник киевского "Динамо" Денис Попов получил рецидив травмы и не поможет команде в квалификации Лиги чемпионов.

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