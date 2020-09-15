Динамо – АЗ: видео голов

Максим Иншаков Футбол 21:35, 15.09.2020 Обновлено: 22:08, 15.09.2020

Киевское "Динамо" выиграло матч третьего квалификационного тура Лиги чемпионов. Поединок против АЗ проходил на столичном НСК "Олимпийский" и завершился со счетом 2:0.

Украинцы весь матч оборонялись, но в начале второго тайма смогли воспользоваться ошибкой соперника, и забить необходимый мяч.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть видео голов.

"Динамо" Украина – АЗ Алкмар Нидерланды 2:0

Гол: 1:0 – 49 Родригес.

2:0 – 86 Шапаренко.

Динамо – Бущан, Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев, Шапаренко (Леднев, 90), Сидорчук, де Пена, Буяльский (Андриевский, 79), Родригеш, Супряга (Вербич, 74).

АЗ Алкмар – Бизот, Влар (Сугавара, 80), Свенссон, Вейндал, Копмейнерс, де Вит, Мидтше (Дрейф, 66), Стенгс, Класи, Гудмундссон (Идрисси, 58), Боадю.

Предупреждения: Буяльский (15), Родригеш (19), Стенгс (33), Класи (83), Кендзера (85), Идрисси (85).

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский клуб считался фаворитом в противостоянии с АЗ, но спортивные аналитики в последний момент изменили свои котировки.

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