Динамо – АЗ: видео голов
Киевское "Динамо" выиграло матч третьего квалификационного тура Лиги чемпионов. Поединок против АЗ проходил на столичном НСК "Олимпийский" и завершился со счетом 2:0.
Украинцы весь матч оборонялись, но в начале второго тайма смогли воспользоваться ошибкой соперника, и забить необходимый мяч.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть видео голов.
"Динамо" Украина – АЗ Алкмар Нидерланды 2:0
Гол: 1:0 – 49 Родригес.
2:0 – 86 Шапаренко.
Динамо – Бущан, Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев, Шапаренко (Леднев, 90), Сидорчук, де Пена, Буяльский (Андриевский, 79), Родригеш, Супряга (Вербич, 74).
АЗ Алкмар – Бизот, Влар (Сугавара, 80), Свенссон, Вейндал, Копмейнерс, де Вит, Мидтше (Дрейф, 66), Стенгс, Класи, Гудмундссон (Идрисси, 58), Боадю.
Предупреждения: Буяльский (15), Родригеш (19), Стенгс (33), Класи (83), Кендзера (85), Идрисси (85).
Как сообщал OBOZREVATEL, украинский клуб считался фаворитом в противостоянии с АЗ, но спортивные аналитики в последний момент изменили свои котировки.