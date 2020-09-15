Динамо – АЗ: онлайн видео голов

Киевское "Динамо" в эти минуты играет матч третьего квалификационного тура Лиги чемпионов. Поединок против АЗ проходит на столичном НСК "Олимпийский".

Украинцы весь матч оборонялись, но в начале второго тайма смогли воспользоваться ошибкой соперника, и забить необходимый мяч.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть онлайн видео голов.

"Динамо" Украина – АЗ Алкмар Нидерланды 1:0 (второй тайм)

Гол: 1:0 – 49 Родригес.

Динамо – Бущан, Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев, Шапаренко, Сидорчук, де Пена, Буяльский, Родригес, Супряга.

АЗ Алкмар – Бизот, Влар, Свенссон, Вейндал, Копмейнерс, де Вит, Мидтше (Дрейф, 66), Стенгс, Класи, Гудмундссон (Идрисси, 58), Боадю.

Предупреждения: Буяльский (15), Родригеш (19), Стенгс (33).

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский клуб считался фаворитом в противостоянии с АЗ, но спортивные аналитики в последний момент изменили свои котировки.

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