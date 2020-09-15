"Динамо" – АЗ: обзор матча Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" добыло сухую победу 2:0 над нидерландским АЗ в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышло в плей-офф.

Встреча на НСК "Олимпийский" прошла при игровом преимуществе гостей, которые большую часть времени владели мячом, но в итоге пропустили два гола.

Подопечные Мирчи Луческу идеально воспользовались двумя грубейшими ошибками клуба из Алкмара.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на обзор поединка.

"Динамо" Украина – АЗ Алкмар Нидерланды 2:0 (0:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 49 Родригес, 2:0 – 86 Шапаренко.

Динамо – Бущан, Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев, Шапаренко (Леднев, 90), Сидорчук, де Пена, Буяльский (Андриевский, 79), Родригес, Супряга (Вербич, 74).

АЗ Алкмар – Бизот, Влар (Сугавара, 80), Свенссон, Вейндал, Копмейнерс, де Вит, Мидтше (Дрейф, 66), Стенгс, Класи, Гудмундссон (Идрисси, 58), Боадю.

Предупреждения: Буяльский (15), Родригес (19), Стенгс (33), Класи (83), Кендзера (85), Идрисси (85).

Встречи плей-офф ЛЧ запланированы на 22/23 – 29/30 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 сентября "Динамо" в матче второго тура украинской Премьер-лиги на своем поле не смогло обыграть черниговскую "Десну" (0:0).

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