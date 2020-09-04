"Динамо" – АЗ: назван фаворит матча Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" считается фаворитом противостояния с нидерландским АЗ в квалификации Лиги чемпионов.

Встреча третьего отборочного раунда состоится 15 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо – АЗ. Начало игры – в 20:00.

Аналитики считают, что больше шансов на проход в следующий круг у команды Мирчи Луческу. Ставки на ее победу принимаются с коэффициентом 2,10. Ничья оценивается котировкой 3,30. А показатели на успех представителя Нидерландов достигают уровня 3,20.

Отметим, что третий квалификационный раунд состоит из одной игры. А в следующем круге команды проведут классическое двухматчевое противостояние. "Динамо" в случае победы над АЗ за путевку в групповой турнир Лиги чемпионов поспорит с бельгийским "Гентом" или австрийским "Рапидом".

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал, что его штаб готовит особую тактику на поединок против АЗ.