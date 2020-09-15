"Динамо" вышло в плей-офф Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов обыграло нидерландский АЗ и вышло в плей-офф турнира, где сыграет с победителем пары "Гент" (Бельгя) / "Рапид" (Австрия) .

Встреча в Киеве на НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 2:0. OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Динамо – АЗ.

Поединок начался в невысоком темпе. Обе команд выбрали осторожную тактику без необдуманных атак большими силами. Гости практически стоя подолгу разыгрывали мяч у своих ворот, выманивая киевлян.

Виталий Миколенко.

Попытки организовать нападении у "Динамо" получались лишь через длинные передачи от защитников, без контроля кожаной сферы.

Первый опасный момент случился на 13-й минуте, когда прошел опасный пас в штрафную, заставив Бущана поработать.

Луческу просил своих футболистов максимально быстро в один пас играть на своих нападающий, но большое количество брака оставляло без работы и Родригеса, и де Пену, и Супрягу.

Николай Шапаренко.

Постепенно преимущество голландцев становилось все более явным и на 27-й минуте АЗ забил гол, но арбитр посчитал, что за мгновение до удара мяч покинул пределы поля.

АЗ очень уверенно чувствовало себя на половине поля украинского клуба, прижав его к воротам. Динамовцы очень опасно играли у себя в штрафной, раз за разом "туша пожары".

Ближе к концовке тайма Сидорчук опустился третьим центральным защитником, а "Динамо" пыталось как-то перестроить атаку.

Жерсон Родригес.

На первой добавленной минуте первого тайма Буяльский нанес первый опасный удар киевлян, попав в голову защитнику.

Второй тайм начался для украинцев феерически. Игроки АЗ обрезались, мяч попал к Буяльскому, который ворвался по флангу в штрафную, найдя ювелирным пасом в центре свободного Родригеса – 1:0.

Подопечные Луческу попытались закрепить успех, но де Пена не смог в чужой штрафной переиграть защитника.

После забитого гола рисунок игры не поменялся. АЗ также владело мячом, не давая нашим соотечественникам наладить свою игру.

По ходу второй половины встречи Влад Супряга создал себе два момента, но в первом случае ворота спас нидерландский вратарь, а во втором "новый Шевченко" не успел точно нанести удар.

Томаш Кендзера.

"Динамо" вновь отошло всем составом в оборону, огрызаясь контрвыпадами, один из которых на 87-й минуте принес успех.

Кендзера подал с правого фланга, голкипер ошибся на выходе, а Шапаренко замкнул головой в пустые ворота – 2:0.

Спустя 2 минуты голландцы могли сократить отставание, но невероятно сыграл Бущан.

"Динамо" Украина – АЗ Алкмар Нидерланды 2:0 (0:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 49 Родригес, 2:0 – 86 Шапаренко.

Динамо – Бущан, Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев, Шапаренко (Леднев, 90), Сидорчук, де Пена, Буяльский (Андриевский, 79), Родригес, Супряга (Вербич, 74).

АЗ Алкмар – Бизот, Влар (Сугавара, 80), Свенссон, Вейндал, Копмейнерс, де Вит, Мидтше (Дрейф, 66), Стенгс, Класи, Гудмундссон (Идрисси, 58), Боадю.

Предупреждения: Буяльский (15), Родригеш (19), Стенгс (33), Класи (83), Кендзера (85), Идрисси (85).

Встречи плей-офф ЛЧ запланированы на 22/23 – 29/30 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 сентября "Динамо" в матче второго тура украинской Премьер-лиги на своем поле не смогло обыграть черниговскую "Десну" (0:0).