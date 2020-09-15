"Динамо" – АЗ: букмекеры резко изменили прогноз на матч

Киевское "Динамо" считалось фаворитом матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против АЗ, но спортивные аналитики в последний момент изменили свои котировки.

Напомним, что поединок между командами состоится во вторник, 15 сентября, на НСК "Олимпийский" и начнется в 20:00 по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" – АЗ.

Ранее букмекеры принимали ставки на победу украинского клуба в основное время поединка за коэффициент 2,10, а теперь на это событие можно поставить за 2.70. Триумф нидерландцев оценивается котировкой 2,53 вместо 3,20, а ничья – 3,54 вместо 3,30. Таким образом, АЗ стал фаворитом на выход в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов – коэффициент 1,85 против 1,95 у "Динамо".

Старые котировки на матч "Динамо" - АЗ

Новые котировки на матч "Динамо" - АЗ

Победитель поединка встретится с "Гентом" или "Рапидом" в четвертом раунде квалификации.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевский клуб дважды встречался с АЗ в прошлом и дважды побеждал команду из Нидерландов.