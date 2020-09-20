"Слуги народа" Радуцкий и Арахамия оправдались за посещение "закрытого" матча "Динамо"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и ряд нардепов 15 сентября посетили матч киевского "Динамо" и нидерландского "АЗ Алкмар" на НСК "Олимпийский", который официально прошел без зрителей.

Этот факт подтвердил сам "слуга" в комментарии "Радио Свобода". Также на матч сходил народный депутат от СН, глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что посещение матча было ограничено из-за попадания Киева в "оранжевую" зону, что предусматривает ограничения на массовые мероприятия. В случае футбольного матча, разрешается присутствие игроков, тренерского штаба, судейской бригады, представителей организатора соревнований, аккредитованных СМИ.

Как заявил Арахамия, он пошел на матч, потому что получил приглашение от УЕФА.

"УЕФА предоставила десять приглашений. В них очень жесткая штука. Они наняли свою лабораторию, за один день до игры все должны были приехать и сдать тест [на коронавирус]. Это официально. Сдаете тест, обрабатываете антисептиками все конечности, режим ношения маски. И еще одно правило: послезавтра надо сдать еще раз тест. Было все правильно и красиво", – сказал политик.

Присутствие народных депутатов на трибунах он нарушением не считает. "Потому что было правило. Десять человек со стороны Украины и десять со стороны Нидерландов", – отметил глава фракции "слуг".

В свою очередь Радуцкий сообщил, что на матче он был "по работе" – как член Федерации футбола Украины по медицине.

"Это было обязательно, потому что есть COVID-19, и есть запрет на посещение матчей и соблюдение карантинных мероприятий. Я был по работе, а почему были коллеги, спросите у коллег", – ответил он.

Подчеркнем, политиков заметили в VIP-зоне трибуны:

Политики на "закрытом" матче. Facebook Михаила Ткача

Других зрителей не пустили из-за "оранжевой" зоны. Facebook Михаила Ткача

Фотографии народных депутатов опубликовал в Facebook журналист-расследователь Михаил Ткач.

При этом Арахамии на фотографиях не видно, однако других депутатов удалось идентифицировать. Кроме Радуцкого, это:

Юрий Аристов, "Слуга народа", председатель парламентского комитета по вопросам бюджета;

Владлен Неклюдов, "Слуга народа", председатель подкомитета по вопросам деятельности органов прокуратуры в комитете по вопросам правоохранительной деятельности;

Андрей Кожемякин, ВО "Батьківщина";

Александр Пузанов, "Оппозиционная платформа – За жизнь";

Сергей Левочкин, "Оппозиционная платформа – За жизнь";

Григорий Суркис, "Оппозиционная платформа – За жизнь", почетный член УЕФА.

В комментарии журналистам "слуги" Неклюдов и Аристов не объяснили, как они оказались на стадионе и кто именно их пригласил.

Как писал OBOZREVATEL: