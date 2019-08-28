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"Динамо" арендует футболиста сборной Словении - СМИ

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Полузащитник сборной Словении и турецкого "Фенербахче" Миха Зайц может перейти в киевское "Динамо" на правах аренды.

По информации турецкого издания Fotospor, представители киевского клуба уже связались с "Фенербахче" по вопросу аренды полузащитника.

Миха Зайц

Миха Зайц

Slovenske Novice

Ряд испанских и итальянских клубов также следят за игроком, но предложений от них "Фенербахче" не поступало. Главный тренер стамбульского клуба Эрсун Янал против трансфера. Он хочет дать футболисту возможность проявить себя в составе команды.

В минувшем сезоне на счету Михи Зайца лишь 10 матчей, в которых он отметился 2 забитыми голами.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский футбольный клуб "Краснодар" собирался перехватить Зайца. Игрок был близок к продолжению карьеры в России.

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Тема
Трансферы
Место
Турция Стамбул
Теги
ФК Динамо Киев Фенербахче Стамбул
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