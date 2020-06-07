Киевское "Динамо" в центральном матче 25-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге обыграло "Александрию".

Матч из-за карантина прошел на пустом НСК "Олимпийский" и завершился со счетом 5:1.

Все ключевые события матча произошли в первые тридцать минут первого тайма, когда команды обменялись тремя голами. При чем все мячи были забиты с пенальти.

На 13-й минуте Ковалец сбил в штрафной Цитаишвили и Буяльский открыл счет, сделав это на добивании (первый удар парировал Панькив, угадал угол). Спустя 5 минут Дубра сбил Русина и сам пострадавший удвоил преимущество своей команды.

На 29-й минуте александрийцам удалось провести едва ли не единственную контратаку, которая также завершилась пенальти. Кадири уронил Ситало: Гречишкин мощным ударом реализовал наказание.

После перерыва скорости упали. "Динамо" владело инициативой и на 56-й минуте осталось в большинстве. Дубра рукой остановил убегающего Русина, получив вторую желтую карточку.

Подопечные Михайличенко сполна воспользовались численным преимуществом, забив на 65-й минуте третий гол. Отличился Миколенко.

"Александрия" полностью "поплыла" в защите, позволив хозяева еще дважды расписаться в своих воротах.

"Динамо" – "Александрия" 5:1

Голы: 1:0 – 14 Буяльский, 2:0 – 20, пенальти Русин, 2:1 – 32, пенальти Гречишкин, 3:1 – 65 Миколенко, 4:1 – 81 де Пена, 5:1 – 83 Буяльский.

Динамо – Бойко, Шабанов, Миколенко, Кендзера (Бенито, 88), Мохаммед, Андриевский (де Пена, 62), Шепелев, Сидорчук, Буяльский (Дуэлунд, 84), Цитаишвили (Караваев, 62), Русин (Фран Соль, 74).

Александрия – Панькив, Бухал, Мирошниченко, Дубра, Пашаев, Гречишкин, Лучкевич (Задерака, 68), Банада (Гордиенко, 59), Третьяков (Шастал, 80), Ковалец (Грицук, 68), Ситало (Безбородько, 68).

Предупреждения: Сидорчук (7), Дубра (20), Банада (25), Мохаммед (31), Шепелев (45), Андриевский (50).

Удаление: Дубра (55).

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в матче 25-го непростую победу над черниговской "Десной" добыл "Шахтер" (3:2).

В 24-м туре киевляне уступили "горнякам" со счетом 1:3.

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