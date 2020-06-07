Главная Новости
7 июня • обновлено в 18:58
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Динамо" в игре с тремя пенальти забило пять мячей "Александрии" в УПЛ

1.2т
Читать материал на украинском

Киевское "Динамо" в центральном матче 25-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге обыграло "Александрию".

Матч из-за карантина прошел на пустом НСК "Олимпийский" и завершился со счетом 5:1.

Все ключевые события матча произошли в первые тридцать минут первого тайма, когда команды обменялись тремя голами. При чем все мячи были забиты с пенальти.

На 13-й минуте Ковалец сбил в штрафной Цитаишвили и Буяльский открыл счет, сделав это на добивании (первый удар парировал Панькив, угадал угол). Спустя 5 минут Дубра сбил Русина и сам пострадавший удвоил преимущество своей команды.

На 29-й минуте александрийцам удалось провести едва ли не единственную контратаку, которая также завершилась пенальти. Кадири уронил Ситало: Гречишкин мощным ударом реализовал наказание.

После перерыва скорости упали. "Динамо" владело инициативой и на 56-й минуте осталось в большинстве. Дубра рукой остановил убегающего Русина, получив вторую желтую карточку.

Подопечные Михайличенко сполна воспользовались численным преимуществом, забив на 65-й минуте третий гол. Отличился Миколенко.

"Александрия" полностью "поплыла" в защите, позволив хозяева еще дважды расписаться в своих воротах.

"Динамо" – "Александрия" 5:1

Голы: 1:0 – 14 Буяльский, 2:0 – 20, пенальти Русин, 2:1 – 32, пенальти Гречишкин, 3:1 – 65 Миколенко, 4:1 – 81 де Пена, 5:1 – 83 Буяльский.

Динамо – Бойко, Шабанов, Миколенко, Кендзера (Бенито, 88), Мохаммед, Андриевский (де Пена, 62), Шепелев, Сидорчук, Буяльский (Дуэлунд, 84), Цитаишвили (Караваев, 62), Русин (Фран Соль, 74).

Александрия – Панькив, Бухал, Мирошниченко, Дубра, Пашаев, Гречишкин, Лучкевич (Задерака, 68), Банада (Гордиенко, 59), Третьяков (Шастал, 80), Ковалец (Грицук, 68), Ситало (Безбородько, 68).

Предупреждения: Сидорчук (7), Дубра (20), Банада (25), Мохаммед (31), Шепелев (45), Андриевский (50).

Удаление: Дубра (55).

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в матче 25-го непростую победу над черниговской "Десной" добыл "Шахтер" (3:2).

В 24-м туре киевляне уступили "горнякам" со счетом 1:3.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Премьер-лига Украины
Место
Украина Киев
Теги
ФК Динамо Киев ПФК Александрия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 26 999.

    Вылечились: 12 054. Умерли: 788.

  • В мире заболели около 7 млн человек, погибли – почти 399 тысяч.

  • Еще две области Украины решили усилить карантин из-за роста заболеваемости COVID-19.

  • В Академии наук назвали главный признак того, что эпидемия пошла на спад.

  • Ученые предупредили о возможности новой пандемии наподобие COVID-19.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
MAD Lions
VS
Team Spirit
Победа MAD Lions
1.87 Сделать ставку
Espada
VS
NaVi Junior
Победа Espada
1.67 Сделать ставку
Complexity
VS
fnatic
Победа Complexity
2,35 Сделать ставку
Gen.G
VS
Evil Geniuses
Тотал больше 2,5 карт
1.92 Сделать ставку
Endpoint
VS
forZe
Тотал больше 2,5 карт
2,00 Сделать ставку
c0ntact
VS
Complexity
Победа Complexity с форой в -1,5 карты
1.70 Сделать ставку
NiP
VS
Team Vitality
Победа Team Vitality
1.57 Сделать ставку
MAD Lions
VS
ENCE
Победа MAD Lions
1.75 Сделать ставку
Evil Geniuses
VS
MIBR
Победа Evil Geniuses
1.60 Сделать ставку
SMASH
VS
forZe
Победа SMASH с форой в +1,5 карты
1.52 Сделать ставку