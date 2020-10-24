"Динамо" воспользовалось осечкой "Шахтера", возглавив таблицу в УПЛ

Киевское "Динамо" в матче 7-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге обыграло "Александрию".

Поединок на поле НСК "Олимпийский" завершился со счетом 1:0.

Решающим в игре стал гол Дениса Попова на 1-й минуте. После розыгрыша штрафного Миколенко навесил, а 21-летний защитник замкнул передачу партнера. "Динамо" продолжало наседать, создавая один опасный момент за другим, но к голу этого не привело.

После перерыва ситуация не изменилась. Панькив отрабатывал по полной, отбивая различные удары столичных форвардов.

На последних секундах прямую красную за опасный подкат получил Николай Шапаренко.

"Динамо" – "Александрия" 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 1 Попов.

Динамо – Бущан, Сирота, Миколенко, Попов, Кендзера (Караваев, 69), Буяльский (Шепелев, 83), Гармаш (Шапаренко, 46), де Пена (Вербич, 69), Сидорчук, Родригес (Супряга, 46), Цыганков.

Александрия – Панькив, Мельник, Бондаренко, Бабогло, Пашаев, Грицук (Гречишкин, 54), Мышенко (Глоба, 79), Третьяков (Безбородько, 71), Дудка (Ковалец, 80), Задерака (Стецков, 46), Ситало.

Предупреждения: де Пена (21), Родригес (33), Кендзера (41), Грицук (48), Попов (51), Стецков (57), Мельник (77), Сидорчук (83), Бондаренко (90).

Удаление: Шапаренко (89).

Эта победа позволила киевлянам набрать 17 очков и единолично возглавить турнирную таблицу УПЛ, оторвавшись от идущего третьим "Шахтера" на 4 пункта.

Турнирная таблица УПЛ

Свой предыдущий матч подопечные Луческу провели в Лиге чемпионов, где со счетом 0:2 уступили туринскому "Ювентусу".