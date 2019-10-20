"Динамо" добыло непростую победу в УПЛ

Киевское "Динамо" минимально обыграло "Александрию" в 11-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. Встреча на НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 1:0.

Гости уверенно начали встречу и полтайма владели инициативой, создав несколько опасных моментов у ворот Бущана, но гол забили динамовцы.

На 33-й минуте Миколенко протащил мяч практически от своих ворот до штрафной, отдал на Гармаша, который скинул в касание на де Пену. Уругваец моментально навесил в штрафную, где все тот же Миколенко головой всадил мяч в угол.

После перерыва уже столичные футболисты играли первым номером и несколько раз имели великолепную возможность увеличить преимущество, но блестяще играл Панькив.

"Динамо" – "Александрия" 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 32 Миколенко.

Динамо – Бущан, Миколенко, Кендзера, Попов, Шабанов, Цыганков, Сидорчук, Гармаш (Вербич, 68), де Пена (Караваев, 90), Буяльский, Фран Соль (Родригеш, 81).

Александрия – Панькив, Пашаев, Бухал, Мирошниченко, Дубра, Третьяков (Задерака, 80), Лучкевич (Ситало, 66), Банада, Ковалец, Гречишкин, Безбородько (Шастал, 61).

Предупреждения: Безбородько (25), Цыганков (37), де Пена (40), Попов (50), Задерака (87), Бухал (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, в 10-м туре киевляне добыли непростую победу над "Колосом" из села Ковалевка (Васильковский район).

Поединок в столице на "Оболонь-Арене" завершился со счетом 0:4.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!