Динамо - АЕК: букмекеры назвали фаворита на выход в 1/8 финала Лиги Европы

Киевское "Динамо" считается фаворитом в паре с греческим АЕКом, с которым команда Александра Хацкевича встретится в 1/16 финала Лиги Европы.

По мнению специалистов, шансы вице-чемпионов Украины на выход в следующий раунд турнира практически вдвое выше, нежели у их соперников.

Коэффициент на победу "Динамо" по итогам двухматчевого противостояния составляет 1.42. В свою очередь котировки на триумф клуба из Афин равны 2.89.

Напомним, что "Динамо" сыграет с АЕКом первый матч на выезде. Поединок в столице Греции состоится 15 февраля. Ответная встреча в Киеве на НСК "Олимпийский" пройдет через неделю - 22 февраля.

Как ранее сообщал "Обозреватель", "Динамо" готовит трансфер забивного нападающего.