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29 ноября • обновлено в 10:36
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"Диковатое": в игре "Динамо" с "Мальме" нашли странность

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Причины поражения киевского "Динамо" от шведского "Мальме" в пятом туре Лиги Европы не кроются в игровых качествах футболистов.

Такое мнение выразил главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков. Он намекнул на то, что в столичной команде существуют проблемы внутри коллектива, а во втором тайме динамовцы выглядели странно.

Динамо – Мальме

Динамо – Мальме

ФК "Динамо" Киев

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"Игру "Динамо" сломало не удаление – оно последовало уже после кошмарного старта второго тайма с двумя пропущенными мячами и кучей других моментов, которые не имеют никакого сколько-нибудь внятного объяснения. Подозреваю, что дело в некой внутренней кухне, о которой не стоит ждать разговоров на пресс-конференциях и в интервью. В самом деле, диковатое преображение "Динамо" в перерыве – я такого и не припомню с ходу..." – написал Франков в своем Telegram-канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" проиграло "Мальме", пропустив решающий гол на 96-й минуте игры.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
Лига Европы Динамо – Мальме
Персона
Артем Франков
Теги
ФК Динамо Киев ФК Мальме
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Хо Хол
Хо Хол
ПОЗОРНОЕ ПОРАЖЕНИЕ, МАЛЬМЕ МОЩНО УНИЗИЛИ КИЕВ, ШВЕЦИЯ ЗАТРОЛЛИЛА ДИНАМОВЦЕВ
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