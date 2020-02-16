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16 февраля • обновлено в 14:22
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Дикий фэйл: украинец Коваль пропустил от голкипера соперника на последней минуте

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Украинский голкипер "Аль-Фатеха" Максим Коваль ошибся на выходе на последней минуте матча чемпионата Саудовской Аравии, пропустив решающий гол от вратаря соперников.

Команда нашего соотечественника была близка к домашней победе со счетом 2:1, когда на 95-й минуте поединка "Аль-Фейсали" получил право на угловой. На стандартное положение пришел голкипер гостей, сумев воспользоваться неудачным выходом Коваля из ворот, и без труда отправил мяч в сетку.

Максим Коваль

Максим Коваль

Футбол 24

"Аль-Фатех" замыкает турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии с 12 очками после 18 туров. Украинец является основным голкипером команды. На его счету всего 1 "сухой" матч в 18 поединках первенства страны.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в другом матче в Саудовской Аравии вратарь "Аль-Рашида" Абдулла Майюф сначала спас команду от пропущенного гола, а в следующей атаке забил гол.

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Персона
Максим Коваль
Место
Саудовская Аравия
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