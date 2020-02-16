Дикий фэйл: украинец Коваль пропустил от голкипера соперника на последней минуте

Украинский голкипер "Аль-Фатеха" Максим Коваль ошибся на выходе на последней минуте матча чемпионата Саудовской Аравии, пропустив решающий гол от вратаря соперников.

Команда нашего соотечественника была близка к домашней победе со счетом 2:1, когда на 95-й минуте поединка "Аль-Фейсали" получил право на угловой. На стандартное положение пришел голкипер гостей, сумев воспользоваться неудачным выходом Коваля из ворот, и без труда отправил мяч в сетку.

Максим Коваль Футбол 24

"Аль-Фатех" замыкает турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии с 12 очками после 18 туров. Украинец является основным голкипером команды. На его счету всего 1 "сухой" матч в 18 поединках первенства страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в другом матче в Саудовской Аравии вратарь "Аль-Рашида" Абдулла Майюф сначала спас команду от пропущенного гола, а в следующей атаке забил гол.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!