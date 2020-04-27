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27 апреля • обновлено в 16:37
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Дикая ошибка Стивена Джеррарда лишила "Ливерпуль" чемпионства: как это было

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Легендарный футболист "Ливерпуля" Стивен Джеррард до сих пор не может забыть 27 апреля 2014 года, когда его ошибка в домашнем матче 36-го тура АПЛ против "Челси" стоила его команде чемпионства.

К поединку "Ливерпуль" подошел лидером чемпионата, опережая "Манчестер Сити" на три очка, а гости приехали на стадион "Энфилд" в неоптимальном составе. Решающий момент встречи и всей АПЛ случился в концовке первого тайма при счете 0:0, когда Джеррард не сумел обработать простой пас партнера по команде, а затем на ровном месте поскользнулся, позволив нападающему "Челси" выбежать на свидание с голкипером и реализовать момент.

Стивен Джеррард и Демба Ба

Стивен Джеррард и Демба Ба

The Sun

Во второй половине поединка капитан "Ливерпуля" изо всех сил пытался исправить свою ошибку, но ни он, ни его партнеры ничего сделать не сумели, проиграв со счетом 0:2. "Манчестер Сити" воспользовался подарком Джеррарда и вышел на первое место по разнице забитых и пропущенных голов, а затем спокойно довел дело до победы в чемпионате, выиграв оба оставшихся матча.

Стоит отметить, что капитан "Ливерпуля" провел в команде 17 сезонов, так и не сумев поднять над головой трофей английской Премьер-лиги.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 апреля 2009 года в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов между "Челси" и "Ливерпулем" команды устроили фантастическую перестрелку, забив восемь голов на двоих.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Чемпионат Англии
Персона
Стивен Джеррард
Теги
ФК Манчестер Сити ФК Челси ФК Ливерпуль
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