Диего Коста покашлял на журналистов после матча "Ливерпуль" - "Атлетико"

Нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста нашел необычный способ, как уйти от ответов журналистов в микст-зоне.

На выходе с "Энфилда" 31-летний испанец сразу покашлял на репортеров еще до того, как кто-либо что-то у него спросил. Корреспонденты по доброму восприняли эту шутку, засмеявшись вместе с футболистом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Атлетико" в гостях в дополнительное время победил английский "Ливерпуль" (3:2).

Диего Коста провел на поле 56 минут и уступил место на газоне Маркосу Льоренте, забившему два мяча в экстра-таймах.

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