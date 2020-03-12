Диего Коста покашлял на журналистов после матча "Ливерпуль" - "Атлетико"

Нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста нашел необычный способ, как уйти от ответов журналистов в микст-зоне.
На выходе с "Энфилда" 31-летний испанец сразу покашлял на репортеров еще до того, как кто-либо что-то у него спросил. Корреспонденты по доброму восприняли эту шутку, засмеявшись вместе с футболистом.
March 12, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Атлетико" в гостях в дополнительное время победил английский "Ливерпуль" (3:2).
Диего Коста провел на поле 56 минут и уступил место на газоне Маркосу Льоренте, забившему два мяча в экстра-таймах.
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