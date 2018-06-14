Дичь дня: капитан сборной Испании подрался с президентом федерации

Капитан сборной Испании Серхио Рамос так активно отстаивал право продолжить руководить национальной командой прежнего наставника "фурии рохи" Хулена Лопетеги, что сцепился с президентом Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луисом Рубиалесом.

Об инциденте сообщили по испанскому ТВ в материале программы Jugones.

По имеющейся информации, футболистам даже пришлось разнимать Рамоса и футбольного чиновника на базе испанцев в Краснодаре.

Напомним, сборная Испании осталась без главного тренера за день до старта мундиаля в России. Лопетеги накануне подписал контракт с мадридским "Реалом" и это не понравилось национальной федерации – наставника уволили.

Как сообщал OBOZREVATEL, решение по новому тренеру было принято незамедлительно.