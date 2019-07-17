Дичь дня: команда вылетела из Лиги чемпионов, ведя 3:0 к 10-й минуте

Молдавский "Шериф" и грузинский "Сабуртало" выдали самый дикий матч в новом розыгрыше Лиги чемпионов.

Команды встретились друг с другом в первом квалификационном раунде турнира. В первой встрече грузины одержали впечатляющую выездную победу – 0:3 и, казалось, обеспечили себе выход в следующий круг.

"Сабуртало" – "Шериф" sports.md

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В ответной игре молдаване ликвидировали отставание по сумме двух встреч уже к 10-й минуте (!) первого тайма, однако умудрились упустить шанс на невероятный камбэк. На 59-й минуте грузины забили один мяч в ответ, а еще через 15 гости остались в меньшинстве.

Таким образом, пока что самое невероятное противостояние Лиги чемпионов сезона 2019/2020 завершилось в пользу "Сабуртало" – 4:3.

Лига чемпионов. Первый квалификационный раунд

Ответный матч "Сабуртало" (Тбилиси, Грузия) – "Шериф" (Тирасполь, Молдова) – 1:3

первый матч – 3:0

Голы: Лиридон Латифи, 3 – 0:1, Гаги Маргвелашвили, 8 (автогол) – 0:2, Роберт Тамбе, 10 – 0:3, Огнен Ролович, 59 – 1:3.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА принял неожиданное решение в квалификации Лиги чемпионов, которое пошло на пользу киевскому "Динамо".

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