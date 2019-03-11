Дичь дня: фанат выбежал на поле и снес известного футболиста ударом в голову

Дикий инцидент произошел в матче 36-го тура Чемпионшипа (второй по силе футбольный дивизион в Англии) между "Бирмингем Сити" и "Астон Виллой".

По ходу первого тайма на поле выбежал болельщик и напал на капитана "вилланов" Джека Грилиша. Фанат ударил футболиста сзади кулаком в голову, свалив Грилиша на газон.

Нападение на Грилиша

Нападение на Грилиша

Нападение на Грилиша

На помощь своему партнеру бросились одноклубники "Виллы", однако стюартам удалось спасти нападавшего от немедленной расплаты.

Сам Грилиш сильно не пострадал, а во втором тайме забил победный гол.

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