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Дичь дня: фанат выбежал на поле и снес известного футболиста ударом в голову

1.1тЧитать материал на украинском

Дикий инцидент произошел в матче 36-го тура Чемпионшипа (второй по силе футбольный дивизион в Англии) между "Бирмингем Сити" и "Астон Виллой".

По ходу первого тайма на поле выбежал болельщик и напал на капитана "вилланов" Джека Грилиша. Фанат ударил футболиста сзади кулаком в голову, свалив Грилиша на газон.

Нападение на Грилиша

Нападение на Грилиша

Нападение на Грилиша

Нападение на Грилиша

Нападение на Грилиша

Нападение на Грилиша

На помощь своему партнеру бросились одноклубники "Виллы", однако стюартам удалось спасти нападавшего от немедленной расплаты.

Сам Грилиш сильно не пострадал, а во втором тайме забил победный гол.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинский футболист Зинченко в Англии довел до экстаза фанатов "Манчестер Сити".

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Место
Англия
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