Девятый скандальный: как прошел Суперкубок Украины в Одессе

... И, конечно же, драка - куда же без драки в дерби? Кто в этот раз пришел на встречу "Динамо" и "Шахтера" в Суперкубке Украины, получил явный заряд эмоций - гол после ошибки, три попадания в перекладину, две красные карточки и потасовка. Матч удался на славу. А Суперкубок в общем?

Вербич и Кендзера были впечатлены

Проводя такой матч летом в Одессе, на выходе просто невозможно получить негативный результат. Как ни крути, а болельщики заполнят стадион, а интерес подогреют события на поле. Да, накануне Суперкубка было немало мыслей, что Одессе стоит на время попрощаться с этим матчем и "передать" его другому городу, ведь интерес к СК в Южной Пальмире потихоньку ослабевает. Однако матч все же вышел по-своему праздником для тех, кто к нему прикоснулся.

В обилии развлечений и самых разных туристов рядом с морем и пляжем очень тяжело думать о футболе. Море, как говорится, просто манит, а вечерами разные "развлекаловки" заполняют голову и душу - стоит только отдаться на полную. Но Премьер-лига, организовывая Суперкубок, дерзко ворвалась в этот "оазис" и на два дня вклинилась в курортный устрой города.

Фото OBOZREVATEL

"Вибери свій колір" - на пару кварталов кричали динамики со сцены у Потемкинской лестницы главный лозунг Суперкубка Украины 2018. На этот раз организаторы сделали выводы из неудач прошлых лет, когда фан-зона в целом провалилась и пустовала, сейчас разместив ее в одном из "сердец" города. Хотя "фан-зона" здесь все же громковато сказано - просто сцена с динамиками и двумя интерактивами-рекламами. Вечером накануне реклама матча громыхала постоянно и под музыку, волей неволей подтягивая народ. После получасового пребывания у сцены реклама матча буквально отпечаталась в мозгах.

Интересно, каково было игрокам "Динамо", прибывшим в Одессу вечером пятницы - их отель находился буквально в 100 метрах от сцены, и киевляне с автобуса прибыли фактически на "дискотеку". Но все было серьезно - лица сосредоточенное, поведение сдержанное, и только Вербич дал пару автографов болельщикам.

Фото OBOZREVATEL

Интересно, что уже утром в день матча тот же Вербич вместе с Кендзерой сами выбрались на прогулку по городу. Выйдя из отеля, легионеры сразу двинулись к Потемкинской лестнице и, подойдя к ее началу, остановились и сразу достали свои айфоны - восторг и желание сфотографировать красивый пейзаж было неподдельно.

Не пришло пять тысяч человек. Серьезно?

Все это увидели лишь с десяток человек, а самих динамовцев и вовсе узнали единицы. Несмотря на то, что место было довольно людным, многие просто не думали о "Динамо", Суперкубке и футболе - как говорилось выше, море и отличная погода брали свое. Днем одесское солнце и вовсе припекало, поэтому даже футбольные болельщики с атрибутикой прятались по паркам и бежали на пляж, а нефутбольный народ оставался там до самого вечера.

"В футбол играть за границами стадиона запрещено" - такие остроумные таблички защищали газон возле стадиона "Черноморец" от назойливых мальчишек с мячами. Правда, они не стали преградой для желающих попинать мяч, а в день матча лужайка перед ареной и вовсе, как говорится, "приняла всех желающих". Но иногда можно - когда болельщик в Украине идет на футбол, этому надо радоваться и создавать все условия. В Одессе с этим не подвели ни те, ни другие (организаторы).

Фото OBOZREVATEL

Хотя, говоря о посещаемости, в конце матча вышел казус. В начале поединка, хоть и с небольшой задержкой (как всегда) трибуны "Черноморца" таки заполнились. Почти на 100 процентов - на взгляд пустыми были до 1 000 мест. Ну в крайнем случае - 1500-2000, если брать с запасом. Но диктор по стадиону объявил, что на матче присутствовало 27 тыс зрителей - это на 5 "с копейками" тысяч меньше, чем в общем вмещает стадион. Почему не досчитались 5-ти тысяч - загадка.

Да закройте же окно!

Чувствовалось, что фанаты на матче как-то отметятся после немалого перерыва в украинском футболе. Зажгут. И они буквально зажгли - файера дымели постоянно, а на поле также бросали и петарды. Ультрас "Шахтера" жгли, но довольно мало по сравнению с киевскими. Динамовские фанаты на этот поединок зарядились по максимуму и явно переборщили с пиротехникой. Интересно, на сколько теперь обогатится ФФУ методом штрафа "Динамо" за поведение его фанатов?

То, что накажут, сомнений нет - президент ФФУ негласно дал понять. "Болельщики вели себя некорректно и не цивилизованно" - таким был главный тезис Андрея Павелко после матча в общении со СМИ. Возможно, Андрею Васильевичу еще не понравилось, как фанаты дважды запевали про "п*дарасов у руля"?

Фото OBOZREVATEL

Но в футболе это дело такое, куда же без ультрас. Хотя в один момент показалось, что терпение у рефери может лопнуть, и игра будет остановлена из-за сильной задымленности поля и общего поведения ультрас. Но рефери не обратил на это должного внимания - он был занят спорными моментами игры, коих в матче хватало. Команды традиционно много фолили, падали, а в конце решили еще и выполнить норму-минимум в плане драки и карточек - Бурда и Исмаили ушли переодеваться чуть раньше (но Исмаили за прямую красную теперь наверняка ждет еще какое-то прямое наказание от КДК).

Конечно, у "Горняков" накипело от обиды - такого досадного поражения от заклятого соперника у них уже давно не было. Убойное начало, три перекладины, моменты, а потом нелепый гол после ляпа Пятова и неудача в атаке ("Шахтер" так и не смог забить). Что привело голкипера к этой ошибке - так и остается загадкой. С некоторых ракурсов видно, как мяч вроде бы немного подпрыгнул перед тем, как Андрей хотел ударить по нему. Поэтому и не попал. Но не факт. А вот 1:0 в пользу "Динамо" - очень даже факт.

Андрей Пятов Фото shakhtar.com

На пресс-конференции после матча Паулу Фонсека выступил не без иронии. После заявления, что "Шахтер" был лучше во всех показателях кроме одного - забитых голов, наставник "Горняков" немного съязвил: "Прежде всего, хочу поздравить "Динамо" с победой. Это то, чего никогда не делает наш соперник, но я наших оппонентов поздравляю с завоеванием Суперкубка". В общем, "теплые отношения" между давними соперниками уж явно не стынут.

Но Фонсеке еще повезло сказать то, что он хотел. Хацкевича вон вообще перебили на полуслове и отправили в отставку. Через окно! Благо, в открытое окно конференц-зала (к которому есть доступ с улицы для всех) заглянул не Игорь Суркис, а один из проходивших мимо болельщиков. "Александр Николаевич, когда уже в отставку?" - прямо поинтересовались у тренера киевлян. Хацкевич сначала хоть и напрягся немного, но потом улыбнулся и продолжил ранее начатый ответ. Значит, никуда Николаевич еще не собирается.

Фото OBOZREVATEL

Но это все уже, как говорится, лирика. Победители получили кубок, проигравшие - опыт, болельщики - зрелище, а Одесса - свой небольшой праздник и разную выгоду от него. "Шахтер", к слову, внешне не особо и расстраивался поражению. Например, тот же Пятов прошел через микст-зону даже с улыбкой на лице, отвечая кому-то на ходу. Не печалились и другие "Горняки".

Ну а "Динамо" сажала в автобус и провожала целая толпа болельщиков - как и положено победителям. А затем все довольно быстро растворились в ауре Одессы. Южная Пальмира такая - теплая-бархатная летняя ночь с кучей возможностей здесь просто не даст загрустить и потеряться. Одесса в девятый раз приняла Суперкубок Украины, своей магией не дав ускользнуть от себя открытию сезона.