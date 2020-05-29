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29 мая • обновлено в 20:06
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Девять проституток и кокаин: арестован знаменитый арбитр ФИФА, судивший матчи "Шахтера" и "Динамо"

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Знаменитый словенский футбольный арбитр Славко Винчич был арестован в Боснии и Герцеговине по обвинению в незаконном хранении оружия и распространении наркотиков.

Как передает сайт 24sata, 40-летний рефери ФИФА был задержан в борделе, где находился в компании 25 гостей и девяти проституток. Полиция изъяла 14 единиц незарегистрированного огнестрельного оружия, полтора десятка пакетиков с кокаином и валюты на сумму в 10 тысяч евро.

Славко Винчич

Славко Винчич

Рейд полиции был связан с деятельностью Тианы Максимович, которая подозревается в проституции и сутенерстве.

Отметим, что Винчич был помощником знаменитого Дамира Скомина на Евро-2012. Он дважды работал на матчах киевского "Динамо", а в нынешнем сезоне судил игру Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Шахтер" (1:1).

Тиана Максимович

Тиана Максимович

Instagram Тианы Максимович

Как сообщал OBOZREVATEL, арбитр травмировал звезду чемпионата Германии Эрлинга Холанда.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Теги
ФК Шахтер ФК Динамо Киев
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