Девушка новичка "Динамо" впечатлила сочными фото

Вместе с бразильским новичком киевского "Динамо" Че Че в Киев, вероятнее всего, переедет и его обворожительная подруга - Клаудиа Феррейра.

На фото в сети пара излучает семейную идиллию и светиться от счастья. Мы же отмечаем пышные формы красотки и интересные картинки на теле. Остается только загадкой пребывает ли пара в браке? На фото пары засветился и милый малыш.

Клаудиа Феррейра - девушка игрока "Динамо" Че Че

Клаудиа Феррейра - девушка игрока "Динамо" Че Че

Клаудиа Феррейра - девушка игрока "Динамо" Че Че

Клаудиа Феррейра - девушка игрока "Динамо" Че Че

Клаудиа Феррейра - девушка игрока "Динамо" Че Че

Клаудиа Феррейра - девушка игрока "Динамо" Че Че

Напомним, 25-летний Че Че (полное имя Данило дас Невес Пиньейро) пополнил ряды столичного клуба, подписав контракт с динамовцами в минувшую пятницу. Срок соглашения – пять лет. Прежний клуб бразильца – "Палмейрас". Сумма трансфера 4,8 млн евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Динамо" рассказал сколькими новичками в это межсезонье пополнится клуб.