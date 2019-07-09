Девушка игрока "Динамо" засветилась на отдыхе в оккупированном Крыму

Вторая половинка защитника киевского "Динамо" Артема Шабанова, Юлианна, отправилась на отдых в оккупированный Крым.

Об этом сама девушка сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав фото из Ялты.

Юлианна Шабанова

Как отметила Юлианна в комментариях к фотографиям, она поехала в Ялту, чтобы встретиться там со своей хорошей подругой. Девушки сфотографировались на набережной Ялты, а также Юлианна показала видео с горы Ай-Петри.

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"Прекрасный вид: чистое море, горы, кипарисы, инжир, фрукты, в общем все красиво, но стало дорого", - так девушка прокомментировала свой отдых в Крыму.

Юлианна Шабанова

Отметим, что сам Шабанов сейчас находится с "Динамо" на тренировочном сборе в Австрии.

Артем и Юлианна Шабановы

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