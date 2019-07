Девушка игрока "Динамо" засветилась на отдыхе в оккупированном Крыму

Стих посвящаю всем моим подругам 😘 Как хорошо, что мы когда-то встретились и поддерживаем связь ) 😘 ⠀ Подруга 🥰 ⠀ Тихонько посидим и поболтаем, Залечим ранки ссаднившей души, И знаешь что, подруга дорогая, Ах, как же эти встречи хороши, ⠀ Легко понять одно движенье взгляда, Один кивок, улыбку между слов, Приятно, что догадывать не надо, Додумывать с подругой диалог, ⠀ Летят слова, бегут за мыслью мысли, Успею ль все за встречу рассказать, Конечно нет, ведь всех мгновений жизни, Словами не сумею передать... ⠀ Но впрочем, все словами и не надо, Ты сердца стук услышишь мой и так, Увидишь дрожь, и проследив за взглядом, Подметишь все, хоть даже и пустяк. ⠀ И вижу я, что ты, моя подруга, За столько лет узнала так меня, Что чувствуешь, когда на сердце вьюга, Или душа сгорает от огня, ⠀ И даже, не сказав еще ни слова, Одним лишь взглядом в душу входишь ты, И для тебя она всегда готова, Раскрыть все свои тайны и мечты, ⠀ Храни тебя господь, моя подруга, От всех печалей, горя и невзгод, От тяжких мыслей жизненного круга, Пусть солнце озарит твой небосвод, ⠀ Уже давно вросла в меня корнями, И стала даже больше, чем сестра, Согреем жизнь друг друга мы лучами, Идущими с душевного тепла.

A post shared by Юлианна (@yulichka_queen) on Jul 8, 2019 at 3:11am PDT