Девушка-голкипер забыла про микрофон на стадионе и выдала энциклопедию мата

Вратарь женской сборной Казахстана Ирина Сандалова стала настоящей героиней в интернете после матче квалификации на чемпионат Европы-2021 против Франции.

28-летняя футболистка, выступавшая в прошлом сезона за "Восход" из Старой Маячки, не смогла сдержать эмоций, пропустив 12 голов.

Каждый забитый мяч девушка сопровождала порцией отборного мата, забыв о том, что позади нее находится шумовой микрофон, а зрителей на стадионе нет.

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Отметим, что в итоге сборная Казахстана с 0 очков и разницей мячей 2-45 заняла последнее место в турнирной таблице отбора.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский футболист "Колоса" Евгений Селезнев обматерил тех украинцев, которые критиковали его за переход в российскую "Кубань".