Девушка-арбитр подверглась насилию во время матча: что произошло

Во время матча аргентинской футбольной лиги Сан-Хуана между "Маркесадо" и "Сан-Мартин" фанаты атаковали бокового арбитра-девушку Розану Паз. Один из болельщиков облил девушку кипятком.

Главный рефери встречи остановил перспективную атаку проигрывающей команды "Маркесадо". Фанаты, выразили свое негодование, вылив на спину бокового арбитра горячую жидкость.

"До конца матча оставалось две минуты, и тут я почувствовала, что мне на спину пролили кипяток. Я сообщила главному арбитру об инциденте и попросила холодной воды. Они хотели остановить игру, но я смогла продолжить работать", - цитирует Розану Telesol Diario.

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Розана Паз Telesol

После поединка Паз обратилась в клинику. Обследование показало, что ожог серьезный, и назначили девушке соответствующее лечение.

Как сообщал OBOZREVATEL, бразильский боковой арбитр Ракел Феррейра Барбоза стала настоящей героиней у себя на родине после того, как фотографии с матча, где она работала, попали в сеть.

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