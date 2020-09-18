"Десна" и "Колос" узнали возможных соперников в плей-офф квалификации ЛЕ

Украинские клубы "Колос" и "Десна" узнали возможных соперников в плей-офф квалификации Лиги Европы.

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, в случае победы в выездном матче с хорватской "Риекой" команда из села Ковалевка сразится с победителем пары "Копенгаген" (Дания)/ "Пяст" (Польша). Черниговский клуб встретится с "Санкт-Галленом" (Швейцария) или АЕКом (Греция), если сумеет обыграть немецкий "Вольфсбург" на выезде.

Все поединки плей-офф квалификации Лиги Европы запланированы на четверг, 1 октября, и пройдут в формате одноматчевого противостояния. Победители этого этапа соревнований попадут в групповой турнир.

Напомним, что "Десна" свою дебютную встречу в ЛЕ проведет против "Вольфсбурга" в третьем раунде квалификации, а "Колос" сенсационно взял верх над греческим "Арисом" в своем первом поединке в еврокубках в истории.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче "Бачка Топола" – ФКСБ (бывший "Стяуа") команды устроили перестрелку, забив 12 голов.