"Динамо" не забило пенальти, но победой завершило 2019 год

Киевское "Динамо" в 18-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге минимально обыграло черниговскую "Десну". Поединок прошел на стадионе им. Гагарина и завершился со счетом 1:0.

В первом тайме обе команды создали приличное число моментов, однако у хозяев мяч упорно не хотел лететь в створ.

Судьбу встречи решил один удар Цыганкова на 25-й минуте. Виктор разогнал атаку и сам ее завершил после удара Вербича.

На 42-й минуте Фран Соль должен был делать счет 2:0, но не попал по воротам из убойной позиции.

Во втором тайме "Десна" имела несколько великолепных моментов, но вместо гола на 3-й добавленной минуте привезла пенальти. Паст уронил Вербича в своей штрафной, пытаясь рукой достать мяч.

Сам словенец взялся исполнять наказание, но мощно зарядил в перекладину.

"Десна" – "Динамо" 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 25 Цыганков.

Десна – Паст, Имереков, Конопля, Фаворов, Домбровский (Хлебас, 72), Калитвинцев (Кузик, 87), Мостовой, Огиря, Картушов, Гитченко, Филиппов (Дегтярев, 80).

Динамо – Бущан, Шабанов, Миколенко, Попов (Кендзера, 59), Сидорчук, Цыганков, Шепелев, Караваев, Вербич, Буяльский (Шапаренко, 82), Фран Соль (де Пена, 67).

Предупреждения: Огиря (9), Калитвинцев (41), Буяльский (81), Бущан (90), Конопля (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, перед поединком Тина Кароль вместе с хором превратила гимн Украины в настоящий хит.

12 декабря поединок 6-го тура группового этапа Лиги Европы "Динамо" - "Лугано" завершился со счетом 1:1. Украинская команда заняла предпоследнее место в группе и вылетела из турнира.

После поединка Георгий Бущан эмоционально прокомментировал такой результат, заявив, что "дно пробито" и "это катастрофа".

Главный тренер Алексей Михайличенко выразил уверенность, что в негативном результате для столичной команды виноваты все.

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