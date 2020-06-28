"Динамо" сенсационно проиграло "Десне", пропустив на последних секундах

Киевское "Динамо" в центральном матче 28-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге сенсационно проиграло в гостях "Десне".

Встреча на стадионе им. Юрия Гагарина в Чернигове завершилась со счетом 3:2. Решающий гол был забит на 2-й дополнительной минуте.

Уже на 4-й минуте гости открыли счет. Огиря подарил мяч Цыганкову, после чего хавбек технично расстрелял Паста с близкой дистанции - 1:0.

Победный счет продержался меньше 10 минут. Кузик передачей по центру прошил всю оборону "бело-синих". Картушов сначала пробил в Бущана, а со второй попытки в ворота - 1:1.

"Динамо" выглядело очень растерянным, опорные защитники полностью отсутствовали в центре и Кузик мог делать счет 2:1, но, выйдя один на один, не смог переиграть голкипера соперника.

Черниговцы продолжали давить и на 26-й минуте вышли вперед благодаря усилиям новичка "Динамо" - Ибрагима Каргбо. Бельгийский форвард, который присоединился к столичной команде еще в начале декабря 2019 года, однако по правилам ФИФА до лета не мог выступать за "Динамо", эффектно дебютировал, забив в свои ворота - 2:1.

Подопечные Рябоконя уверенно держали темп, легко разбираясь с центральной обороной столичного гранда. Киевляне элементарно не успевали накрывать игроков "Десны".

После перерыва акценты атак постепенно сместились к воротам Паста. Футболисты из Киева всеми силами пытались отыграться, однако "Десна" прочно стояла в защите.

Хозяева изредка огрызались контрвыпадами, заставляя Бущана отпахивать по полной.

Черниговские футболисты все ниже и ниже садились в обороне и за 4 минуты до окончания основного времени пропустили гол от Цыганкова. Де Пена сделал точную передачу на вратарский пятачок, где Виктор пяткой переправил круглого мимо голкипера - 2:2.

Развязка наступила на 2-й дополнительной минуте, когда после подачи с углового вышедшего на замену Арвеладзе по фантастической траектории головой забил победный мяч - 3:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне донецкий "Шахтер" уже в статусе действующего чемпиона страны сыграл вничью с луганской "Зарей". По окончанию матча состоялась торжественная церемония награждения, после которой Луиш Каштру дал пресс-конференцию, упомянув "Динамо".