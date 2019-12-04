Дешево и сердито: сборная Украины попала на дно рейтинга Евро-2020

Сборная Украины обладает одним из самых дешевых по цене составов исполнителей среди всех участников финальной части Евро-2020.

Подопечные Андрея Шевченко в рейтинге самых дорогих команд турнира – лишь на 18-м месте из 20 сборных, которые завоевали путевки на Евро. Такие данные обнародовала "Команда 1" со ссылкой на Transfermarkt.

Cамой дорогой по составу является сборная Англии (1,25 млрд евро). На втором месте – Испания (933 млн евро). На третьем – Франция (895 млн евро). Все футболисты сборной Украины вместе взятые тянут всего навсего на 125 млн евро. Ниже в списке лишь команды Чехии (115 млн евро) и Финляндии (35 млн евро).

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины сыграет с Нидерландами и Австрией на Евро-2020.

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