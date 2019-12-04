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4 декабря • обновлено в 15:55
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Дешево и сердито: сборная Украины попала на дно рейтинга Евро-2020

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Сборная Украины обладает одним из самых дешевых по цене составов исполнителей среди всех участников финальной части Евро-2020.

Подопечные Андрея Шевченко в рейтинге самых дорогих команд турнира – лишь на 18-м месте из 20 сборных, которые завоевали путевки на Евро. Такие данные обнародовала "Команда 1" со ссылкой на Transfermarkt.

Дешево и сердито: сборная Украины попала на дно рейтинга Евро-2020

Cамой дорогой по составу является сборная Англии (1,25 млрд евро). На втором месте – Испания (933 млн евро). На третьем – Франция (895 млн евро). Все футболисты сборной Украины вместе взятые тянут всего навсего на 125 млн евро. Ниже в списке лишь команды Чехии (115 млн евро) и Финляндии (35 млн евро).

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Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины сыграет с Нидерландами и Австрией на Евро-2020.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Евро-2020
Теги
Сборная Украины по футболу сборная Англии по футболу
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