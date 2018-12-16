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''Держитесь, мы с вами!'' Легенда сборной Украины поддержал сидящих в тюрьме Кокорина и Мамаева

4.1тЧитать материал на украинском

Экс-нападающий сборной Украины Андрей Воронин записал видео в поддержку российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сидящих в СИЗО за хулиганство.

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Воронин выступал в чемпионате Германии в 1995-2007, 2012-2013 годах за менхенгладбахскую "Боруссию", "Байер", "Майнц", "Герту" и "Фортуну". В сезоне-2002/03 он стал лучшим бомбардиром второй бундеслиги. В 2010 году украинец перешел в московское "Динамо", за который играл до 2014 года, в "Фортуне" он играл на правах аренды.

В конце октября 2016 года, после прохождения курсов в Федерации футбола Украины (ФФУ), Воронин получил диплом тренера.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кокорин, как и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, останутся в заключении минимум до 8 февраля. 5 декабря Тверской суд Москвы решил продлить футболистам арест.

Напомним, что 8 октября Кокорин и Мамаев в компании друзей напали на чиновников в кофейне. Кокорин ударил Дениса Пака стулом по голове, и тот получил сотрясение мозга.

11 октября Тверской суд Москвы вынес решение арестовать Кокорина и Мамаева. Позже бывший зэк рассказал, что ждет знаменитых спортсменов в тюрьме.

Кроме того, спустя некоторое время появились новые подробности драки.

Персоны
Александр КокоринПавел МамаевАндрей Воронин
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Напьешься-будешь.типа"узники совести"?
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Лазарева Ирина
Лазарева Ирина
Чтобы о нём вспомнили.
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