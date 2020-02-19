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19 февраля • обновлено в 18:32
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Депрессия, выпадали волосы: одноклубник Малиновского сделал признание об Украине

3.3т
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Партнер украинца Руслана Малиновского по "Аталанте" Алехандро Гомес рассказал, как "ужасно" ему жилось в Харькове во время выступлений за местный "Металлист".

"Безусловно, выступления за "Металлист" дали мне еще кое-что, ведь я действительно много страдал. Мы не могли принимать ванну, потому что вода была грязной, моя жена была в ужасной депрессии, у нее выпадали волосы. Мы не могли готовить, чистить зубы из-за воды, войны, неизвестного мира", – цитирует слова Гомеса издание El Pais.

Алехандро Гомес

Алехандро Гомес

Он также добавил, что, возможно, именно "эти страдания помогли ему укрепить характер". Напомним, что за "Металлист" аргентинец выступал в сезоне 2013/14, сыграв 24 матча за клуб. На его счету 4 гола и 6 результативных передач.

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Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист донецкого "Металлурга" и "Днепра" Данило признался, что испытал настоящий шок, попав в Украину.

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Тема
Премьер-лига Украины
Место
Украина Харьков
Теги
ФК Аталанта ФК Металлист
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Ишь шо захотел, помыться и зубы почистить, не принято это в Украине.
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