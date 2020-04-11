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11 апреля • обновлено в 17:41
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Демьяненко выгнали из клуба-аутсайдера

2.8т
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Легендарный украинский тренер Анатолий Демьяненко покинул пост наставника словацкой "Нитры", которая борется за место в Первой лиге страны (второй по силе футбольный дивизион).

Анатолий Демьяненко

Анатолий Демьяненко

ФК Динамо

Как сообщает СпортАрена, словацкий клуб и украинец прекратили сотрудничество в пятницу, 10 апреля. Причины ухода пока остаются неизвестными.

Под руководством Демьяненко, словацкая команда сыграла четыре матча, добыв одну победу, один раз сыграв вничью. Еще два поединка Нитра проиграла.

60-летний Демьяненко возглавил Нитру в начале года. До этого он не тренировал на протяжении семи лет после того, как покинул "Волынь" в 2013 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, пару лет назад руководство украинского футбольного клуба "Металлист 1925" со скандалом уволило главного тренерра спустя четыре месяца после назначения. 39-летнего специалиста обвинили в оскорблении чести и достоинства футболистов и сотрудников клуба.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Анатолий Демьяненко
Место
Словакия
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