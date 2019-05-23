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Дело Мораеса: в скандале со сборной Украины возник новый поворот

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Футбольные ассоциации Португалии и Люксембурга решили обжаловать решение УЕФА по делу о законности выступления натурализованного бразильца Жуниора Мораеса за сборную Украины.

Жуниор Мораес

Жуниор Мораес

ФФУ

Обе федерации после получения мотивационных частей решения УЕФА воспользовались своим правом и обратились в апелляционный комитет организации, сообщает телеканал "Футбол 1".

Дату рассмотрения дела определят в ближайшее время. Отмечается, что Украинская ассоциация футбола готова защищать свою правоту даже в Лозанне.

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Тема
Скандал с Мораесом
Персона
Жуниор Мораес
Теги
УЕФАсборная Португалии по футболусборная Украины по футболу
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