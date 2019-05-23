Дело Мораеса: в скандале со сборной Украины возник новый поворот

Футбольные ассоциации Португалии и Люксембурга решили обжаловать решение УЕФА по делу о законности выступления натурализованного бразильца Жуниора Мораеса за сборную Украины.
Жуниор Мораес
ФФУ
Обе федерации после получения мотивационных частей решения УЕФА воспользовались своим правом и обратились в апелляционный комитет организации, сообщает телеканал "Футбол 1".
Дату рассмотрения дела определят в ближайшее время. Отмечается, что Украинская ассоциация футбола готова защищать свою правоту даже в Лозанне.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Бразильский форвард "Шахтера" Жуниор Мораес 18 марта получил украинский паспорт и был приглашен в сборную Украины.
Уже через три дня игрок дебютировал за "желто-синих" в игре отбора Евро-2020 с Португалией, а 25 марта вышел в стартовом составе в матче с Люксембургом.
Федерация футбола Люксембурга подала протест на результат встречи, которая завершилась драматичной победой украинцев – 1:2.
УЕФА на своем официальном сайте объявил об открытии дисциплинарного производства в отношении Украины.
26 марта стало известно, что наша команда может получить технические поражения 0:3 за первые матчи отбора.
Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Скандал с Мораесом" на OBOZREVATEL.