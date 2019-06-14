Дело Мораеса: Украина столкнулась с новыми проблемами

Европейский футбольный союз (УЕФА) 18 июня рассмотрит апелляции Португалии и Люксембурга по делу форварда сборной Украины Жуниора Мораеса.

Соперники нашей команды оспаривают право футболиста "Шахтера" участвовать в матчах отбора Евро-2020.

Об этом Tribuna.com сообщил генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий. При этом ранее руководители Федерации футбола Люксембурга заявляли о готовности отстаивать свою правоту в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Новости Мораес прокомментировал вердикт УЕФА по скандалу со сборной Украины

Как сообщал OBOZREVATEL:

Бразильский форвард "Шахтера" Жуниор Мораес 18 марта получил украинский паспорт и был приглашен в сборную Украины.

Уже через три дня игрок дебютировал за "желто-синих" в игре отбора Евро-2020 с Португалией, а 25 марта вышел в стартовом составе в матче с Люксембургом.

Федерация футбола Люксембурга подала протест на результат встречи, которая завершилась драматичной победой украинцев – 1:2.

УЕФА на своем официальном сайте подтвердил законность выступлений Мораеса за сборную Украины.

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