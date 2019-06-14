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Дело Мораеса: Украина столкнулась с новыми проблемами

4.2тЧитать материал на украинском

Европейский футбольный союз (УЕФА) 18 июня рассмотрит апелляции Португалии и Люксембурга по делу форварда сборной Украины Жуниора Мораеса.

Соперники нашей команды оспаривают право футболиста "Шахтера" участвовать в матчах отбора Евро-2020.

Об этом Tribuna.com сообщил генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий. При этом ранее руководители Федерации футбола Люксембурга заявляли о готовности отстаивать свою правоту в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

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Тема
Скандал с Мораесом
Персона
Жуниор Мораес
Тег
сборная Украины по футболу
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Chekurda Taras
Chekurda Taras
Украина сделала их на поле, решили по бумагам отыграться. Сильный ход♂
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