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Дело Мораеса: Украине выдвинули новые обвинения

6.1тЧитать материал на украинском

Федерация футбола Украины (ФФУ) не консультировалась с Европейским футбольным союзом (УЕФА) относительно натурализации бразильского нападающего "Шахтера" Жуниора Мораеса.

Такое утверждение сделало одно из ведущих португальских изданий Record. ФФУ якобы даже не связывалась с УЕФА по вопросу получения Мораесом украинского гражданства и не получала подтверждения о возможности участия бразильца в матчах отбора к чемпионату Европы 2020 года.

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Жуниор Мораес (справа)

Жуниор Мораес (справа)

Record

Отметим, что ФФУ категорически отвергает любые обвинения в нарушении процедуры натурализации футболиста "Шахтера". "Хочу подчеркнуть, что во время рассмотрения вопроса о приглашении Жуниора Мораеса в сборную Украины были проведены консультации со специалистами из УЕФА и ФИФА, которые подтвердили правомерность приглашения Мораеса в состав", – заявил генсек ФФУ Юрий Записоцкий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Темы
Скандал с МораесомЕвро-2020
Персона
Жуниор Мораес
Тег
сборная Украины по футболу
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Брынзыла Святослав
Брынзыла Святослав
У нас все через жопу. Скорее всего (ФФУ) накосячили. Мда.
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