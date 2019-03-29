Дело Мораеса: Украине выдвинули новые обвинения

Федерация футбола Украины (ФФУ) не консультировалась с Европейским футбольным союзом (УЕФА) относительно натурализации бразильского нападающего "Шахтера" Жуниора Мораеса.

Такое утверждение сделало одно из ведущих португальских изданий Record. ФФУ якобы даже не связывалась с УЕФА по вопросу получения Мораесом украинского гражданства и не получала подтверждения о возможности участия бразильца в матчах отбора к чемпионату Европы 2020 года.

Жуниор Мораес (справа) Record

Отметим, что ФФУ категорически отвергает любые обвинения в нарушении процедуры натурализации футболиста "Шахтера". "Хочу подчеркнуть, что во время рассмотрения вопроса о приглашении Жуниора Мораеса в сборную Украины были проведены консультации со специалистами из УЕФА и ФИФА, которые подтвердили правомерность приглашения Мораеса в состав", – заявил генсек ФФУ Юрий Записоцкий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Бразильский форвард "Шахтера" Жуниор Мораес 18 марта получил украинский паспорт и был приглашен в сборную Украины.

Уже через три дня игрок дебютировал за "желто-синих" в игре отбора Евро-2020 с Португалией, а 25 марта вышел в стартовом составе в матче с Люксембургом.

Федерация футбола Люксембурга подала протест на результат встречи, которая завершилась драматичной победой украинцев – 1:2.

УЕФА на своем официальном сайте объявил об открытии дисциплинарного производства в отношении Украины.

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