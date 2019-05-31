"Делают вид": вскрылась удивительная правда о футболистах сборной Украины

Футболисты сборной Украины пристально следят за политикой и активно обсуждают происходящее в стране.

При этом публично они избегают высказываний на эту тему. Об этом рассказал администратор "желто-синих" Александр Кисткин в интервью Tribuna.com.

"Когда на сборах, мы все новости обсуждаем. 80 процентов сильно следят за политикой – все тебе расскажут. Сейчас – тем более. Все все гуглят, читают, узнают, обсуждают, спорят. Я вот с Гармашем хожу на фитнес. Мы не о футболе разговариваем, а о политике. Они – публичные люди. Им выразить свое мнение – не на пользу. Потому что все президенты клубов так или иначе заангажированы. Только поэтому футболисты делают вид, что не интересуются политикой", – сказал он.

фото из личного архива Александра Кисткина

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной России Артем Дзюба набросился на украинского легионера "Зенита" Ярослава Ракицкого из-за просмотра экс-игроком "Шахтера" дебатов Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

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